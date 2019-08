Castellammare, parcheggiatore chiede "un'offerta a piacere": arrestato

Una donna aveva parcheggiato la propria auto negli spazi delimitati da strisce bianche su via Michetti, a Castellammare di Stabia, e subito si era avvicinato un parcheggiatore abusivo chiedendole “un’offerta a piacere”. La signora non aveva intenzione di cedere e lui, un 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine, l’ha minacciata.

Ferma nel suo intento, la donna ha chiamato il 112 e poco dopo sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare. Accertato, tramite le dichiarazioni della malcapitata, quanto fosse successo, hanno tratto in arresto l’uomo per tentata estorsione. L’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 30 euro, ritenuti provento dell’attività illecita e quindi sequestrati. Terminate le formalità l’arrestato è stato tradotto in carcere.