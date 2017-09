Parcheggiatore abusivo e stalker fermato: per lui "Casa di Lavoro" per un anno

Gli agenti del Commissariato Decumani hanno bloccato un 46enne napoletano su Via Mezzocannone perchè destinatario di un ordine di esecuzione della Misura di sicurezza Detentiva della Casa di Lavoro per la durata di un anno.

Il provvedimento è stato disposto dal Magistrato di Sorveglianza, in sostituzione della misura di sicurezza della libertà vigilata applicatagli nel giugno del 2014.

Il provvedimento restrittivo è scaturito su richiesta di aggravamento effettuata dai poliziotti, in quanto a seguito dei numerosi controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni, lo hanno più volte denunciato per gravi reati, estorsione nell'ambito della illecita attività di parcheggiatore abusivo e stalking nei confronti di una studentessa dell'università di Napoli, reato per il quale i poliziotti, lo arrestarono nel maggio del 2016.