Parcheggiatore abusivo strappa le multe dalle automobili

Non si ferma nemmeno a Natale la campagna anti-parcheggiatori abusivi del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L'esponente dei Verdi ha pubblicato, sulla sua pagina Facebook, due video che ritraggono un parcheggiatore in via Sedile di Porto, nel centro di Napoli, intento a strappare le multe sulle vetture in sosta elevate dalla polizia municipale nel piazzale da lui "controllato". In questo modo, il parcheggiatore tiene all'oscuro i suoi "clienti" dal fatto che lasciando l'automobile in quella zona sono incappati in una sanzione.