Napoli, parcheggiatore abusivo ostinato: multato alle 9, denunciato alle 13

Sono ventotto i parcheggiatori abusivi contravvenzionati durante i controlli dei Carabinieri. Per 21 è scattato l’ordine di allontanamento. Uno di loro in particolare, un 49enne di Marianella, è stato sorpreso due volte a distanza di poche ore dai carabinieri della compagnia Vomero nel parcheggio dell’ospedale Monaldi. Alle 9 del mattino è stato contravvenzionato e gli è stato notificato l’ordine di allontanamento; alle 13 è stato contravvenzionato di nuovo e proposto per il D.a.cu.r. nonché denunciato a piede libero per inosservanza di un provvedimento dell’autorità. nelle tasche 80 euro, sequestrati.