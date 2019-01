Vieta di parcheggiare a chi non paga: in manette abusivo

Gli agenti del commissariato Poggioreale hanno arrestato un 50enne napoletano per il reato di tentata estorsione. Stamattina i poliziotti sono intervenuti a corso Arnaldo Lucci dove un automobilista, una volta parcheggiata la sua macchina, era stato avvicinato dall’uomo che aveva chiesto in tono minaccioso una somma di denaro per la sosta.

La sua richiesta è stata poi accompagnata da una ulteriore minaccia di vietare la sosta in caso di mancato pagamento. I poliziotti hanno subito rintracciato e bloccato il parcheggiatore abusivo. Nel 2017 era stato arrestato per lo stesso reato e, da settembre 2018, è sottoposto ad un ordine di allontanamento. Domani sarà giudicato con rito direttissimo.