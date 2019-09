Parcheggiatore abusivo a Posillipo: 42enne denunciato

Ieri mattina gli agenti del commissariato di Posillipo, nelle vicinanze del lido “Sirene” a via Posillipo, hanno notato un uomo che segnalava ai motociclisti in transito i posti liberi dove poter parcheggiare. Gli agenti hanno interrotto l’attività dell’uomo il quale risultava avere a carico già una precedente contestazione per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, elevata nel luglio scorso. Il 42enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato.