Parcheggiatore abusivo diventa "star" su Google Street View

Su Google Street View nel corso degli anni è comparso un po' di tutto, e non sorprende troppo se nelle ultime ore sta diventando "virale" l'immagine di un parcheggiatore abusivo immortalato a Napoli. La foto si riferisce ad un posteggiatore – attrezzato con tanto di sedia – in piazza del Carmine borsello per "offerte a piacere" raccolte alla mano.

L'immagine è stata segnalata da un utente a Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi da tempo impegnato nella lotta gli abusivi.

"Un cittadino – racconta Borrelli – ci ha segnalato la presenza di un noto parcheggiatore abusivo, operante in piazza del Carmine, nelle immagini del servizio di street view di Google Maps. L'estorsore della sosta, con tanto di seggiola, appare quasi in posa, come un monito della presenza delinquenziale di tali soggetti nelle nostre piazza e nelle nostre strade. Oramai i parcheggiatori abusivi rappresentano una presenza così militarizzata che appaiono anche nelle mappature".

Il parcheggiatore è "visibile in tutto il mondo, mentre gli internauti esteri si chiederanno cosa ci fa una persona seduta in quel modo nel bel mezzo della strada, noi lo sappiamo bene". "Torniamo a ribadire – conclude Borrelli – la richiesta al ministro Lamorgese di attivarsi per risolvere il problema. Serve una norma dura, che permetta di detenere in carcere i parcheggiatori sorpresi in flagranza di reato. Molti di questi generano anche un danno erariale impadronendosi di strisce blu e altre aree destinate alla sosta autorizzata. Le sanzioni amministrative lasciano il tempo che trovano".