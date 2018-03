Arrestato parcheggiatore abusivo: era già stato 'cacciato' da Napoli

I Carabinieri della Stazione di Posillipo hanno tratto in arresto D.S., 27enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è destinatario di un ordine di carcerazione per “cumulo pene” emesso dal Tribunale di Napoli: dovrà espiare 5 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro la persona e il patrimonio consumati a Napoli, tra i quali i residui pena per due casi di estorsione consumati a Chiaia nel 2014 e nel 2016 durante attività di parcheggiatore abusivo. Era tra i 6 destinatari della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Napoli emessa dal GIP partenopeo ed eseguite dai Carabinieri di Posillipo il 22 marzo. A lui e ad altri cinque indagati era stato imposto di lasciare il capoluogo campano e di comunicare entro il giorno successivo il luogo di nuovo domicilio, misura emessa dopo indagini coordinate dalla Procura sull’imposizione del versamento di denaro per poter parcheggiare “tranquillamente” nel quartiere di Chiaia.

I militari dell’arma hanno accertato che il domicilio dichiarato a Calvizzano era inesistente e che all’indirizzo indicato nessuno lo conosceva né lo aveva mai visto. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Poggioreale.