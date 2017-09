Non pagano abusivo e lui riga loro la macchina: arrestato

Quando ha visto che i turisti non hanno voluto pagargli il parcheggio ha messo in atto la più vecchia delle strategie degli abusivi. Ha preso un mazzo di chiavi ed ha cominciato a rigare la fiancata della macchina, convinto che il giorno dopo avrebbero cambiato atteggiamento. È successo tutt'altro a Napoli nei pressi di vicoletto Zuroli, vicino piazza museo Filangieri dove un gruppo di ragazzi che alloggiavano in un b&b hanno denunciato un 54enne per tentata estorsione.

I turisti avevano avuto la colpa di non pagare la sosta nella sua “zona”. Il giorno dopo hanno trovato la fiancata completamente rigata ma non si sono persi d'animo. L'hanno aspettato, riconosciuto e fotografato con il cellulare per poi recarsi direttamente dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno identificato l'uomo è l'hanno immediatamente arrestato.