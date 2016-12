Si "impossessa" di una storica fontana: parcheggiatore abusivo arrestato

L’Unità Operativa Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale, nell’ambito dell’attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi, è intervenuta in via Egiziaca a Forcella dove un parcheggiatore si era illegittimamente impossessato dell’area intorno alla storica Fontana della Scapigliata, oggetto di un recente restauro che l’ha restituita all’antica bellezza cinquecentesca.

Il 54enne aveva reciso i paletti di recinzione e invaso l’area di marciapiedi intorno alla fontana dove faceva parcheggiare auto e motoveicoli degli utenti dei vicini ospedali Annunziata ed Ascalesi. La presenza di auto e motoveicoli non solo occultava ai cittadini e turisti la visione di una delle più belle fontane di Napoli, ma la poneva in serio pericolo in occasione delle manovre sconsiderate dei conducenti che avvenivano a pochi centimetri dal monumento minacciandone l’incolumità.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione degli articoli 633, 635 e 639 del Codice Penale per invasione di suolo e danneggiamento della cosa pubblica, oltre a essere sanzionato ai sensi dell’art. 7 c. 15 bis del Codice della Strada