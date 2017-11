Parcheggiatore pretende i soldi da un automobilista: i clienti di una pasticceria chiamano il 112

Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato dai carabinieri, mentre provava a non far ripartire un uomo che non lo aveva pagato. Fondamentale è stata la segnalazione di alcuni cittadini, clienti di una pasticceria di Afragola, che al 112 avevano chiesto l’intervento di una pattuglia poiché un parcheggiatore abusivo stava pretendendo denaro in modo molto aggressivo.

Il 40enne ha continuato a pretendere il denaro anche davanti alle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Afragola lo hanno immediatamente bloccato. Durante le operazioni ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza per tentare di divincolarsi, prima di essere arrestato.