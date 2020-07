Parcheggia su posto riservato a disabili e viene multato: aggredisce il vigile

Un uomo di 38 anni è stato arrestato nella tarda serata di sabato a Pozzuoli, dopo aver aggredito e colpito con un pugno un agente della polizia municipale. Il fatto è avvenuto poco dopo le 23.30 al corso Umberto, sul lungomare della cittadina puteolana, dove l'uomo aveva ricevuto un verbale per aver parcheggiato nella Ztl su un posto auto riservato ai disabili.

Dopo aver chiesto all'agente intervenuto di annullargli la contravvenzione, il 38enne ha aggredito prima fisicamente il vigile sferrandogli un pugno al volto e poi è scappato. Allertate le altre pattuglie in zona, l'uomo è stato bloccato poco dopo sul lungomare, dove aveva raggiunto la famiglia. Risultato recidivo per essere stato già condannato per oltraggio a pubblico ufficiale, il 38enne è ora agli arresti domiciliari su disposizione del magistrato di turno.

L'agente colpito è stato accompagnato in ospedale ed ha avuto tre giorni di prognosi per una forte contusione al volto.

"Un agente della polizia municipale della nostra città, ieri in tarda serata è stato aggredito e colpito con un pugno. L'aggressore ha ritenuto di farsi a modo suo 'giustizia' per aver ricevuto un verbale dopo aver parcheggiato nella ztl su un posto auto riservato ai disabili. E' stato un atto di violenza assurdo e deprecabile, compiuto ai danni di un agente che svolgeva il proprio dovere. Questo balordo non solo aveva tolto il posto auto ad una persona disabile, fatto di per sé odioso e da condannare senza esitazioni, ma si è reso protagonista di un'arrogante azione ai danni degli agenti che lo avevano multato, pretendendo che gli si togliesse il verbale. Fortunatamente è stato bloccato e arrestato. Al vigile aggredito va tutta la mia solidarietà. Ogni giorno, soprattutto nei fine settimana, gli agenti della polizia municipale svolgono con impegno e abnegazione il loro dovere, pur tra tante difficoltà, e bisognerebbe solo ringraziarli per quanto fanno per la città", scrive il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia su Facebook.