Paranza dei bambini, arrivano le maxi condanne: 500 anni di carcere per i baby boss

Dovranno scontare cinquecento anni di carcere i boss della “paranza dei bambini”, è questa la pena totale inflitta dai giudici della Corte d’Appello di Napoli al sodalizio criminale che opera nel cuore di Napoli.

La faida di camorra innescata dalla paranza dei bambini si è concretizzata non solo in omicidi cruenti, ma anche nelle stese nei quartieri controllati dai clan. Per mesi si sono fronteggiati i baby boss dei Giuliano, storico clan di Forcella e i Mazzarella e i Mazzarella che dalla periferia cercavano di conquistare il centro della città.

Tra i 42 imputati il giudice ha condannato (tra gli altri) Salvatore Amirante a 8 anni, Ciro Brunetti a 12 anni, Manuel Brunetti a 16 anni, Salvatore Cedola a 16 anni, Antonio Giuliano a 16 anni, Cristiano Giuliano a 7 anni, Daniele Giuliano a 6 anni, Giuseppe Giuliano a 12 anni, Guglielmo Giuliano a 14 anni, Luigi Giuliano Junior a 14 anni, Manuel Giuliano a 14 anni e la loro madre, Carmela De Rosa, a 6 anni.