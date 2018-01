Il cuore immenso del Papa: l'incontro con i bimbi malati della Terra dei Fuochi

Ha stretto a sé 25 bambini, Papa Francesco, prima di entrare in piazza San Pietro per l'udienza generale.

Malati di leucemia e di tumore, si tratta di bambini partenopei. Sostenuti dall'associazione "Angeli guerrieri della terra dei fuochi", sono stati accompagnati dai loro familiari nell'aula Paolo VI, in modo che non prendessero freddo.

"Un gesto delicatissimo e paterno - ha spiegato Concetta Zaccaria, responsabile dell'associazione, all'Osservatore romano - anche perché due bambini hanno appena subito il trapianto del midollo e altri sono fortemente indeboliti dalle cure contro la malattia".

La donna ha sottolineato che "nell'incontro con il Papa i ragazzi e le loro famiglie ripongono enormi speranze per trovare il coraggio di continuare ad affrontare la battaglia".

"Non immaginavamo una simile accoglienza , dimostrazione viva di quanto questo pontificato sia vicino ai fedeli e ai sofferenti - scrive l'associazione sulla propria pagina Facebook - Un’emozione indescrivibile, una coroncina donata ad ogni guerriero e a ogni mamma- E la meraviglia è che, nonostante, l'emozione immensa, ogni mamma ha affidato alle preghiere del Pontefice tutti i bimbi del Pausilipon e del Policlinico, così come solo una mamma poteva fare. E Papa Francesco ha chiesto loro di pregare per Lui".