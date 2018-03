Papa Francesco telefona a donna di Ischia malata di cancro

Grande commozione ad Ischia per Nunzia Mattera, una 60enne di Casamicciola che sta lottando contro un tumore.

Oggi, infatti, la donna ha ricevuto la telefonata di Papa Francesco, che ha provato a farle coraggio.

"Di lei mi ha parlato il vescovo Pietro Lagnese. Io prego per lei e lei preghi per me", ha detto a telefono il Pontefice alla donna.