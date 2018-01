Papa Francesco invita il Cardinale Sepe ad andare avanti: "Almeno altri due anni"

L'invito, a continuare nella sua carica di Cardinale di Napoli per almeno altri due anni, arriva addirittura da Papa Francesco in persona. Crescenzio Sepe dovrebbe interrompere il suo mandato il prossimo 2 giugno, quando compirà 75 anni, ma il messaggio del Papa con ogni probabilità lo indurrà a continuare.

A renderlo noto è la Curia di Napoli. Il Pontefice e l'arcivescovo metropolita, presidente della Conferenza episcopale campana, si sono incontrati in Vaticano.

Il cardinale, come spiega il comunicato della curia, "ha fatto presente al Sommo Pontefice che il prossimo 2 giugno compirà 75 anni e, a tale riguardo, come previsto dal diritto canonico, presenterà le prossime dimissioni". Papa Francesco, riferisce la nota, "con parole affettuose e di apprezzamento del lavoro svolto in questi anni dal cardinale Sepe lo ha invitato a continuare 'almeno per altri due anni', confermandogli, quindi, la propria fiducia e rinnovandogli il mandato pastorale".