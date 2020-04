Papa Francesco dona due ventilatori polmonari al Cotugno

Dispositivi di protezione individuale, due ventilatori polmonari e uova pasquali: sono i doni di Papa Francesco per l'ospedale Cotugno di Napoli. A consegnarli oggi a Maurizio di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli che comprende, oltre al Cotugno, anche il Monaldi e il Cto e al direttore sanitario del centro di riferimento regionale per le malattie infettive, Raffaele Dell'Aversano, il Cardinale Crescenzio Sepe.

"La vicinanza di Sua Santità è una grandissima emozione - ha detto di Mauro - un regalo inaspettato che dimostra la vicinanza di Papa Francesco a tutti noi. Sono grato al Pontefice e al cardinale Sepe per questo gesto e per essere sempre vicini al Cotugno".

Alla Mostra D'Oltremare proseguono le donazioni di generi alimentari

Proseguono alla Mostra d'Oltremare le operazioni di stoccaggio delle numerose donazioni di derrate alimentari - ad oggi arrivate a circa 10 tonnellate - distribuite con un pacco di generi alimentari di prima necessità alle famiglie che stanno contattando in queste ore lo 0817955555, essendo in uno stato di assoluta indigenza che viene comunque sottoposto ad un controllo sulla veridicità della situazione familiare.

Spesa, farmaci e supporto psicologico: tutti i contatti utili per ricevere oppure dare aiuto

Neanche il Coronavirus ha potuto fermare il grande cuore di Napoli: fin dai primi momenti del lockdown, infatti, spontaneamente in ogni parte della città hanno iniziato ad operare volontari per dare sostegno, conforto ed anche aiuto materiale a chi - e sono davvero tanti - rischia di non superare questi giorni bui di "distanziamento" sociale che significa niente lavoro, niente guadagni, niente cibo in tavola né medicine o possibilità di pagare servizi essenziali come acqua e luce. Fondamentali, in particolare, i social. Ecco dunque alcuni contatti utili per chiedere oppure offrire aiuto, ciascuno in base alle proprie possibilità.

