Il messaggio del Papa per don Riboldi: "Carismatico servitore del Vangelo"

Papa Francesco ha voluto inviare un messaggio che sarà letto da monsignor Di Donna durante le esequie di don Andrea Riboldi, oggi ad Acerra. Alcune righe che ricordano l'ex Vescovo di Acerra noto per la sua attività nel sociale e contro le mafie: "È stato un pastore premuroso e la voce di chi non ha voce.È stato sempre accanto ai più deboli richiamando la società ad operare per la giustizia ed il bene comune", ha scritto il Santo Padre. Don Riboldi viene definito "servitore del Vangelo".