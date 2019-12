Paolo Siani: “A Giancarlo i professionisti dicevano che parlava male di Torre”

Il fratello di Giancarlo Siani, Paolo ha raccontato, nel corso della cerimonia di conferimento della cittadinanza, come il cronista venne attaccato dai professionisti torresi nel corso di un incontro al circolo Oplonti. Al giornalista del Mattino veniva imputato il fatto di parlare sempre male di Torre. Il fratello raccolse il suo sfogo appena rientrato a casa. “Come fanno a non capire che lo faccio per il bene della città” disse Giancarlo al fratello.