Pannelli che si staccano all'Ospedale del Mare, la risposta di Verdoliva

Il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha risposto in merito alle recenti polemiche sull'Ospedale del Mare, secondo cui pannelli esterni della struttura destinata all'albergo sarebbero già “in stato di avanzato degrado”.

“In merito alla denuncia per il distacco di un pannello di rivestimento della struttura destinata ad albergo afferente all’Ospedale del Mare, la direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro rende noto che in nessun momento il distacco ha messo in pericolo la pubblica incolumità – fa sapere l'Asl – trattandosi di un’area non aperta all’utenza né al personale. Il pannello in questione è già stato ordinato e sarà sostituito nei prossimi giorni”.

“Mi spiace vedere che sull’Ospedale del Mare vi è ancora un forte pregiudizio – dice ancora il direttore generale Ciro Verdoliva – forse dettato dal timore che la struttura non sia trattata con il dovuto rispetto. Mi sento di rassicurare chiunque abbia questo dubbio, la nostra attenzione è massima. Non ci si deve poi dimenticare che nonostante l’ospedale sia stato inaugurato da qualche anno, quei pannelli (diverse migliaia) sono stati montati prima del 2012 e hanno subìto nei mesi immediatamente precedenti a questa estate la forza di tempeste di vento eccezionali. Proprio per questo, l’ufficio tecnico ha verificato nei mesi scorsi la tenuta di tutti gli elementi di facciata dell’Ospedale che non hanno mostrato alcun problema”.