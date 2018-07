Sei lavoratori su 7 a nero: chiuso panificio

I carabinieri di Piano di Sorrento ed il nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, durante controlli finalizzati alla prevenzione ed alla repressione del lavoro sommerso, hanno ispezionato un panificio gestito da un uomo di Torre Annunziata già noto alle forze dell'ordine.

Dalle verifiche è emerso che 6 delle 7 persone impiegate a lavorare nell'esercizio commerciale erano “in nero”.

L’attività è stata dunque sospesa, il titolare denunciato per impiego di lavoratori non in regola e sono state elevate sanzioni per 74mila euro. Al locale sono stati apposti i sigilli.