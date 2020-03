Vendeva pane in strada senza licenza - ma con mascherina: denunciato

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno denunciato un 63enne del posto per vendita di alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione. A bordo della sua autovettura – indossando una mascherina protettiva per evitare contagi - vendeva in strada alimenti senza alcuna indicazione sulla tracciabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sequestrati 41 chili di pane e 8 chili di prodotti da forno.