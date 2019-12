Whirlpool, i lavoratori regalano pandori ai napoletani per scusarsi dei disagi

Pandori in regalo ai cittadini napoletani per "farsi perdonare" i disagi nati in seguito alle manifestazioni, ai cortei e ai blocchi stradali organizzati a difesa del proprio posto di lavoro.

Questa l'iniziativa dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che lunedì 23 dicembre dalle 16.30 saranno in via Toledo per la consegna dei pandori ai cittadini.

"La nostra volontà - spiegano - è di ringraziare i cittadini per tutte le volte che siamo scesi in strada o abbiamo manifestato creando disagi. I napoletani sono stati molto tolleranti durante i blocchi stradali e sono stati solidali con noi, dimostrando una grande vicinanza. Per questo ci sentiamo in dovere di ringraziare con un gesto simbolico i cittadini di questa stupenda città".