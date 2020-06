A Napoli una panchina rossa in memoria di Arianna Flagiello

Sarà inaugurata martedì 9 giugno alle 10, in piazza Immacolata, una panchina rossa in memoria di Arianna Flagiello.

All'iniziativa che, su proposta della famiglia Flagiello e promossa dalla consigliera municipale Paola Del Giudice e dalla criminologia Antonella Formicola, si tiene simbolicamente nella data della nascita di Arianna e nel quartiere nel quale è cresciuta e viveva, prenderanno parte, con la famiglia di Arianna, l'Assessore alle Pari Opportunità Francesca Menna, l'Assessore ai Giovani e ai Lavori Pubblici Alessandra Clemente e l'Assessore all'Arredo Urbano Luigi Felaco e il Presidente della Municipalità 5 Paolo De Luca.

La storia di Arianna: pochi giorni fa è stata emessa la sentenza che ha condannato a 22 anni di reclusione Mario Perrotta, l’ex compagno di Arianna Flagiello. Arianna, a soli 32 anni, il 19 agosto 2015, si lanciò dal balcone del quarto piano del palazzo dove abitava, a Napoli, dopo una lite con il compagno. I giudici hanno ritenuto, con sentenza di primo grado dello scorso maggio, che Arianna si sia tolta la vita dopo continui maltrattamenti psicologici e fisici che, logorando continuamente la sua persona, l’hanno indotta al suicidio.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Napoli. L’amministrazione ha voluto fortemente realizzare e supportare la volontà della famiglia Flagiello, creando un simbolo in memoria di Arianna e per tutte le vittime di femminicidio della nostra città come monito per il presente.

All'inaugurazione parteciperanno la sorella di Arianna,Valentina Flagiello, i genitori Angiola Donadio e Sebastiano Flagiello, la criminologa Antonella Formicola e Maria Lippiello, coordinatrice regionale stati generali delle donne.

"Siamo grati - ha dichiarato la famiglia Flagiello - a tutti coloro che hanno accolto con amore e sensibilità questa iniziativa in memoria di Arianna. Da adesso lei è sarà figlia e sorella di tutta questa splendida città."