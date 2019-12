Degrado Centro Direzionale, donna palpeggiata da sconosciuto in bici

Stava camminando tra i palazzi del Centro Direzionale, quando improvvisamente uno sconosciuto in bici è comparso dal nulla palpeggiandola. È quanto successo ad una 52enne, la quale è riuscita - urlando - ad attirare l'attenzione di alcune guardie giurate subito intervenute.

I vigilantes hanno rincorso il molestatore, bloccandolo, per poi chiamare il 112. I carabinieri hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno condotto in caserma mentre il personale femminile dell’arma ascoltava la vittima raccogliendone la denuncia.

L'esame delle telecamere installate al Centro Direzionale ha confermato la versione della donna. Il molestatore, un pregiudicato 32enne di Roccarainola, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e condannato stamane per direttissima a 10 mesi di reclusione con sospensione della pena.