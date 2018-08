Palpeggia turiste francesi in Circumvesuviana, arrestato 39enne di Portici

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Cremano hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare ai domiciliari emessa per atti di violenza sessuale a carico di un 39enne di Portici già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo. il 29 maggio, all’interno di vagoni di un treno della circumvesuviana diretto a Sorrento, in territorio di San Giorgio a Cremano aveva palpeggiato in due distinte occasioni le due turiste, entrambe francesi, 18enni e dirette agli scavi di Ercolano.

Le ragazze si erano subito allontanate dal malfattore e avvicinate a gruppi numerosi di altre persone. Il tutto era stato osservato a distanza da militari dell’Arma in servizio di osservazione sul treno in abiti civili per la prevenzione e repressione di reati predatori che avevano immediatamente bloccato il 39enne portandolo in caserma nonché avvicinato le ragazze dando loro adeguata assistenza. Queste ultime, rassicurate dai militari, avevano deciso di sporgere denuncia.