Molesta una minorenne a via Toledo e rischia il linciaggio

Ha molestato una 15enne ed ha rischiato di essere linciato lungo via Toledo. Oggi pomeriggio gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale di Napoli, insieme ai colleghi del commissariato “Montecalvario” hanno “salvato” un 50enne napoletano arrestandolo con l'accusa di molestie su minori. L'uomo aveva palpeggiato la minorenne nonostante fosse a pochi metri dalla madre.

Immediatamente la ragazza si è ribellata richiamando l'attenzione delle decine di passanti che percorrevano la strada in quel momento. In molti hanno accerchiato l'uomo all'altezza della galleria Umberto I e solo l'intervento degli agenti ha evitato che fosse linciato. L'uomo è stato fermato e condotto agli arresti domiciliari in attesa di comparire dinanzi al giudice.