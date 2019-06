Tragedia di Palma Campania, l'anziano aveva rinnovato il porto d'armi a 82 anni

Aveva un arsenale in casa l'ottantatreenne accusato di omicidio per i fatti di Palma Campania: nella serata di sabato l'uomo, probabilmente infastidito per il volume della musica, è sceso e ha fatto fuoco, uccidendo un 67enne, titolare del chiosco. In casa l'anziano - arrestato dai Carabinieri - aveva una pistola semiautomatica modello "Guardian" calibro 9, quella usata nella serata di sabato, cinque fucili, un'altra pistola semiautomatica, una rivoltella e circa 300 munizioni. Armi regolarmente detenute, visto che l'83enne aveva rinnovato il porto d'armi lo scorso anno.

Le condizioni degli altri due feriti restano molto serie: si tratta del genero e della figlia del titolare del bar, morto durante la sparatoria. Nella cittadina la popolazione è attonita. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, alcuni conoscenti dell'uomo deceduto smentiscono che quella sera, al chiosco diventato poi teatro della tragedia, il volume della musica fosse troppo alto.