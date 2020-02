Paletti abusivi installati per mantenere il posto auto: la denuncia

Stamattina gli agenti del commissariato Vicaria–Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico VI Duchesca un uomo intento ad agganciare una catena a dei paletti in ferro. Subito intervenuti, gli operanti hanno appurato che l’uomo aveva installato tre paletti di metallo sulla pubblica via, a circa cinque metri l’uno dall’altro, intervallandoli con una catena assicurata con dei lucchetti di cui deteneva le chiavi, tutto allo scopo di “riservare” spazi destinati alla sosta delle auto.

L’uomo è stato denunciato per occupazione di suolo pubblico e danneggiamento, e sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 7 co.15bis del Codice della Strada per l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo. I tre paletti, con altri sette presenti sulla strada, sono stati rimossi con la collaborazione di personale dei Vigili del Fuoco.

