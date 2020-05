Palestre: le linee guida per la riapertura del 25 maggio

Con l'ordinanza n.51, la Regione Campania ha deciso per la riapertura delle palestre e contestualmente ha stabilito delle linee guida da seguire per clienti e gestori. Questi gli elementi principali e in allegato il testo integrale.

All'ingresso

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. All’ingresso posizionare dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili.

Distanze

Negli spogliatoi e docce almeno un metro tra persone, regolamentando l’accesso agli stessi. Posizionare attrezzi e organizzare spazi in modo da garantire la distanza di un metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, almeno due metri durante l’attività fisica. • Regolamentare i flussi di utenti, nonché i relativi spazi di attesa, nell’ ambito di attività fisica di tipo intenso che si svolga in gruppo. o Almeno un metro tra i diversi utenti laddove praticata in ambienti esterni o almeno due metri tra i diversi utenti laddove praticata in ambienti chiusi, garantendo opportuna areazione dei locali •

La pulizia dei macchinari

Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per i clienti

Gli utenti indossano la mascherina al momento dell’arrivo e all’uscita. Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale e poi nell’armadietto.

Allegati