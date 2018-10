Palermo, una famiglia di parcheggiatori aggredisce due giovani: tre arresti

I carabinieri di Palermo hanno arrestato tre parcheggiatori abusivi, accusati di tentata estorsione aggravata in concorso. I tre hanno aggredito (a calci e pugni) due giovani (28 e 30 anni) che rifiutavano di pagare. Le tre persone (una famiglia, padre e figlia palermitani, e un puteolano, compagno della donna) hanno aggredito i due giovani in via Venezia, nei pressi del mercato della Vucciria. "Quando siamo arrivati i due erano stati da poco aggrediti", spiegano i carabinieri intervenuti sul posto. "Erano stati avvicinati subito dopo aver parcheggiato l'automobile. Dopo aver rifiutato il pagamento, sono stati colpiti con calci e pugni e minacciati di morte".



I tre hanno cercato di sfuggire all'arresto nascondendosi nella loro abitazione, ma sono stati individuati e arrestati. La notizia è riportata da PalermoToday.