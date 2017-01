Ercolano bocciata: Capitale della Cultura 2018 sarà Palermo

Niente da fare per Ercolano al suo terzo 'no'. Sarà Palermo la capitale per la cultura 2018. A deciderlo, la Giuria presieduta da Stefano Baia Curioni. L'annuncio è arrivato dal ministro di beni culturali e turismo, Dario Franceschini.

Le altre finaliste, oltre Ercolano, erano Alghero, Aquileia, Comacchio, Montebelluna, Recanati, Settimo torinese, Trento e l'Unione comuni elimo-ericini.