Torre Annunziata, crolla un solaio: sgomberato un palazzo

Attimi di paura nella serata di sabato a Torre Annunziata per il crollo di un solaio interno in un palazzo tra traversa Monteleone e via Mario Pagano.

Dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine, le famiglie che abitavano nell'edificio sono state sgomberate per motivi di sicurezza, come riferisce Torre Annunziata News.

Nel comune oplontino la memoria va sempre e inevitabilmente al drammatico crollo della palazzina in Rampa Nunziante nel luglio scorso, in cui persero la vita.