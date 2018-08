Abusi edilizi all'interno di Palazzo Sanfelice

Lo storico Palazzo Sanfelice in via Sanità è stato controllato per la probabile presenza di abusi edilizi al suo interno. La polizia municipale di Napoli attraverso accertamenti degli agenti della Unità operativa Stella ha scoperto nuove opere edili abusive finalizzate alla realizzazione di alcuni manufatti in muratura nello storico edificio costruito dall’architetto Ferdinando Sanfelice tra il 1724 e 1728.

Nel giardino pensile, con accesso dal primo piano della famosa scala sanfeliciana ad ali di falco, sono state riscontrate, tra piante esotiche ed alberi ad alto fusto, manufatti, ancora in costruzione, senza alcuna autorizzazione e privi di ogni più elementare riguardo alle norme di sicurezza. Le opere ed il giardino pensile di circa 800 mq. sono stati sottoposti a sequestro preventivo e il proprietario dell’area, trasgressore e committente delle opere, è stato deferito all’autorità giudiziaria.