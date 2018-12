Palazzo a rischio crollo: famiglie sgomberate a Montecalvario

Disagi e paura nel pomeriggio di oggi per diverse famiglie del quartiere Montecalvario a Napoli. A seguito di un sopralluogo i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile un palazzo di proprietà privata in via Pasquale Scura. Le famiglie occupanti sono state costrette a raccogliere i propri effetti personali ed a trovare un alloggio alternativo dove passare la notte.

Il palazzo si trova a poca distanza dall'edificio sito in via don Minzoni al centro di un drammatico fatto di cronaca nera risalente a settembre quando in un'esplosione - probabilmente generata dal 37enne Antonio Cavaliere dopo l'ennesima notifica di sfratto per morosità - morì Rita Recchione, mamma di Cavaliere. Lo sgombero di via Scura è stato disposto a causa di instabilità strutturali le cui cause dovranno essere accertate