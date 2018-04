Comune Napoli, in vendita anche Palazzo Lamont Young (Villa Ebe)

Tra gli edifici messi in vendita dal comune di Napoli per evitare il fallimento c'è anche Palazzo Lamont Young (Villa Ebe), situato sulle rampe Pizzofalcone.

Un terribile incendio distrusse completamente nel 1997 il castello neogotico Villa Ebe costruito sul Monte Echia nel 1902 dal visionario e utopista architetto napoletano di origini inglesi, Lamont Young. Il castello fu progettato su due scompartimenti distinti che fungevano da un lato come residenza personale dell'architetto napoletano, che abitò fino alla sua morte avvenuta per suicidio proprio a villa Ebe nel 1929. L'altro lato era la residenza della famiglia Astarita (distrutta dai bombardamenti del '44).

Ebe la moglie di Lamont Young continuò ad abitare nel castello fino al 1976, in seguito i suoi eredi affidarono la proprietà al comune. Nel 2000 un incendio doloso danneggiò profondamente il castello: furono completamente distrutte le sale interne.

Il sito prestigioso è da allora completamente abbandonato, nonostante i continui tentativi di Pasquale Della Monaco di riqualificare l'area, da tempo degradata e di creare interesse sul monumento.

Rischio dissesto

La Corte dei conti ha chiesto il pagamento in un'unica rata della multa di 85 milioni per lo sforamento del 2016, in virtù del mancato inserimento del debito di circa 80 milioni dovuto al consorzio Cr8 per gli interventi post terremoto. Il Comune di Napoli si è visto costretto a mettere in vendita alcuni dei suoi gioielli, come l'Ippodromo di Agnano, il mercato ittico di piazza Duca degli Abruzzi e la sede del consiglio comunale di via Verdi.