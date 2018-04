Palazzo evacuato ai Quartieri Spagnoli, 27 persone senza casa: "Peggio del terremoto"

Hanno trascorso due notti "in strada" le ventisette persone evacuate dallo stabile di Vico Politi (nei pressi di via Santa Maria Ognibene, parta alta dei Quartieri Spagnoli). Sotto il palazzo le perdite d'acqua sono diventate, nel corso degli anni, sempre più consistenti: "Le porte da due giorni non si aprivano più", ci raccontano, perché "il palazzo si è abbassato di tre o quattro centimetri". Sono cinque le famiglie che, dopo perizia dei Vigili del Fuoco, sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Tra queste persone ci sono tre disabili - compresa una bambina di dieci anni. L'intervento dell'Abc è stato immediato, ieri sera: dal sottosuolo la perdita d'acqua raggiungeva i 500 litri al minuto. Le famiglie hanno dovuto trovare riparo da amici o parenti, una decina di persone hanno invece ottenuto ospitalità nel palazzetto Urban, a poche decine di metri da casa. "Abbiamo dovuto lasciare le case aperte, i nostri mariti fanno la sentinella per evitare che qualche malintenzionato rubi dagli appartamenti". Il danno non sembra riparabile a stretto giro: l'assessore comunale alla manutenzione del patrimonio, Ciro Borriello, ha visitato gli sfollati nel palazzetto Urban. "Cercheremo di trasferire le persone che hanno bisogno di assistenza in alcune case-famiglia. Le altre dovranno restare qui, anche se cercheremo di allestire una palestra di una scuola nei dintorni in breve tempo", ha detto Borriello. Per il rientro nelle abitazioni ci sarà da attendere almeno dieci giorni.



Sul posto sono intervenuti anche consiglieri della II municipalità: Angela Parlato, Bianca Verde, Marcello Cadavero, Salvatore Lezzi. "Stiamo cercando di offrire un minimo di sostegno alle famiglie sfollate. Una situazione incresciosa che purtroppo non consentirà a queste famiglie di rientrare a breve nelle loro abitazioni. Mi auguro che arrivino presto manifestazioni di solidarietà", ha dichiarato Simonetta Marino, delegata comunale alle Pari Opportunità. Una prima, piccola buona notizia: gli sfollati sono stati ospitati a pranzo nel famoso ristorante Nennella, nei Quartieri Spagnoli.