Palazzo evacuato nei Quartieri Spagnoli, gli sfollati ospitati nell'ex Ospedale Militare

Saranno collocate nell'ex ospedale Militare dei Quartieri Spagnoli le 27 persone evacuate da un palazzo in vico Politi lunedì scorso. Una grave perdita d'acqua rischiava seriamente di far sprofondare lo stabile in cui vivevano le famiglie, per le quali era stata trovata la soluzione-tampone del palazzetto Urban. L'amministrazione comunale ha deciso di ospitare qui le famiglie fino a quando il palazzo in vico Politi sarà ritenuto nuovamente agibile. Intanto nella palazzina evacuata proseguono le indagini, le perizie e i lavori dei tecnici del Comune con l'ausilio di operatori Abc.

VIDEO: 27 PERSONE SENZA CASA AI QUARTIERI SPAGNOLI

Nei giorni scorsi il gruppo di famiglie ha ricevuto la solidarietà dell'assessore alla manutenzione del patrimonio Ciro Borriello, del vice sindaco Raffaele Del Giudice, dei consiglieri della II municipalità (Bianca Verde, Angela Parlato, Marcello Cadavero) e della delegata alle pari opportunità Simona Marino, nonché di numerose attività commerciali dei Quartieri Spagnoli che hanno provveduto alla sussistenza per i primi giorni.