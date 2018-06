Pagavano al clan il "fitto" della piazza di spaccio: arrestate 14 persone

Sborsavano 500 euro a settimana al clan Veneruso per poter gestire le rispettive piazze di spaccio. I carabinieri hanno eseguito quattordici ordinanze di custodia cautelare in carcere, a carico di altrettante persone. Gli arrestati sono residenti nei Comuni vesuviani di San Giorgio a Cremano, Cercola e Volla.

I capi di imputazione sono detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di droga. Una volta pagato il "fitto" della piazza, i gestori ricevevano informazioni su dove rifornirsi, proprio come funziona nei franchising.

Il pagamento avveniva il venerdì, all'intero di camion in cui si vendevano panini, visto che l'esattore del clan ne era particolarmente goloso. La retata dei militari ha portato anche all'arresto di 10 pusher, al sequestro di 900 grammi di cocaina e di 5.600 euro, proventi dell'attività criminale. Ritrovata anche una pistola e smantellato un sistema di videosorveglianza.

Dei fermati, dieci andranno in carcere, per tre è scattato in divieto di dimora in Campania e per uno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.