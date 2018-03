Padre uccide figlio a colpi di mazza: avevano litigato per soldi /VIDEO

L'ennesima richiesta di soldi, padre e figlio litigano, lo scatto d'ira, la follia che conduce a un gesto drammatico. È questa la prima ricostruzione dell'omicidio di via dei Calzolai, quartiere San Pietro a Patierno, periferia Nord di Napoli. Pasquale Liccardo, 85 anni, ha ucciso il figlio Camillo, 56, a colpi di mazza. Secondo quanto raccolto dagli agenti del commissariato di Scampia, l'anziano sarebbe stato accecato dall'ira all'ennesima richiesta di denaro da parte di Camillo. Il suo sistema nervoso non avrebbe retto ai ripetuti litigi. Accecato dalla rabbia avrebbe preso una mazza di ferro e lo avrebbe colpito fino a ucciderlo.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato Camillo Liccardo in fin di vita, sarebbe morto dopo pochi minuti. Il padre Pasquale avrebbe confessato immediatamente per poi accasciarsi a causa di un malore, dopo aver realizzato il suo folle gesto. L'85enne è in ospedale, dove viene piantonato dagli agenti costantemente.