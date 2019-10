Il saio di Padre Pio con le stimmate è arrivato a Napoli: l'emozione dei fedeli|FOTO

Dopo una serie di cambi di programma arriva in treno dalla Sicilia il saio di Padre Pio. Il parroco è lì ad attendere, messa per i fedeli alle ore 12.00. Non tutti sanno che Padre Pio è stato a Napoli, al Vico, quando era in caserma e non aveva preso ancora i voti.

La chiesa di Santa Maria Egiziaca dell'Olmo, che ospita il saio con le stimmate, è un gioiello dell'arte barocca, impreziosito da legni dorati e tele di Luca Giordano, Vaccaro, Solimena. Nasce come convento di clausura, dedicata a Maria Egiziaca. Convertita da una vita dissoluta, la giovane egiziana, visse nel deserto come eremita. La chiesa originale risale al tardo 300, di cui conserva preziose tracce.

Il saio resterà sino al 23 ottobre a Napoli. Sarà esposto oltre che nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Egiziaca a Focella, anche dalle 18.30 del 22 ottobre, presso il convento di Sant'Eframo Vecchio dove sono previste messe e momenti di venerazione della reliquia. Il 23 ottobre la teca con il saio sarà esposta, a partire dalle ore 10.00, presso il Liceo "Vico". Alle ore 20,00 la partenza per San Giovanni Rotondo.