Il padre di Noemi contatta Salvini: "Tornerà presto a trovarla"

Stamane insieme ai suoi avvocati Angelo e Sergio Pisani, Fabio, padre di Noemi ha chiamato al telefono, sul numero personale del Ministro degli Interni, Matteo Salvini (rimasto in stretto contatto con la famiglia della piccola), per ringraziarlo della vicinanza. Il padre di Noemi ha espresso l'auspicio che le istituzioni possano fornire chiare risposte alla cittadinanza sul tema della sicurezza e della civiltà.

"Il Ministro è stato felice di sentire dalla viva voce del padre delle migliori condizioni di Noemi e del miracolo raccontatogli, assicurando che appena possibile tornerà per abbracciare la bambina che segue ogni giorno il caso che, come tutti gli altri, merita la massima attenzione delle istituzioni", spiega a NapoliToday l'avvocato Angelo Pisani.

Solidarietà

Il genitore della piccola, ferita in una sparatoria lo scorso 3 maggio in Piazza Nazionale, passa da quel maledetto giorno tutto il suo tempo in ospedale. Noemi finalmente sta meglio, ma la sua battaglia per ritornare alla normalità sarà lunga e irta di ostacoli. Fabio, ieri, ha ringraziato pubblicamente anche il padre di Annalisa Durante, la giovane uccisa per errore a Forcella, che nei giorni si era recato in ospedaleda Noemi.