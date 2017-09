Fede sui social, l'innovazione di padre Lorenzo: passaggi della Bibbia su WhatsApp

Padre Lorenzo da Montecalvario è un punto di riferimento per i credenti. Un innovatore: i suoi “Granellini”, messaggi WhatsApp con parole della Bibbia, spiegano in modo semplice e fruibile passaggi applicabili dai fedeli nel loro quotidiano.

Il sacerdote ha 72 anni, ed è originario della provincia di Foggia. Ha studiato tra Napoli e gli Stati Uniti. Ha chiamato i suoi messaggi “Granellini” come quelli della terra, perché – come gli hanno insegnato le sue origini contadine – in essi mette (ed è volto a suscitare) l'impegno dei lavoratori della terra.

Il 28 settembre Padre Lorenzo sarà nel centro antico di Castellammare, nella chiesa di san Giacomo, dove celebrerà messa dalle 19.30. Ad invitarlo i neocatecumenali, entusiasti di un appuntamento che richiamerà numerosi pellegrini da tutta la Campania.