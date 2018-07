"Ricoverato, tengono mio padre legato al letto": arriva la risposta del Cto

"Lo hanno legato al letto". È la denuncia, sui social, del figlio di un degente del Cto. Il suo post ha ottenuto in tre giorni 13mila condivisioni e oggi ha costretto l'ospedale dell'Azienda dei Colli a spiegare la situazione. "Mio padre non è totalmente cosciente è stanco – spiega l'autore del post – sta fermo nella stessa posizione da due mesi". L'uomo allega anche una foto in cui mostra il genitore legato al letto.

La direzione dell'ospedale ha risposto sulla vicenda: "Le misure di contenimento, assunte informando i familiari, erano necessarie, urgenti e indifferibili – spiega la direzione sanitaria in una nota – dal momento che il paziente in questione, le cui condizioni non consentono una sedazione, più volte aveva tentato di liberarsi dai dispositivi respiratori che lo mantenevano e, attualmente, lo mantengono in vita".