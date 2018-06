Due uomini accoltellati in casa a Pompei

Sono arrivati all'ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia con delle ferite d'arma bianca. Accoltellati due uomini nella propria abitazione a Pompei. Padre e figlio sono stati aggrediti in casa intorno alle 22. Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione. Sul fatto indagano i carabinieri che stanno cercando gli aggressori.

Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Le due vittime verranno ascoltate per provare a scorgere degli spunti investigativi. Al momento i due uomini sono stati medicati nell'ospedale stabiese e non versano in gravi condizioni. Verranno ascoltati subito dopo dai militari chiamati ad investigare sulla vicenda.