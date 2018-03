Pozzuoli: giovani fingono di interessarsi alla merce di un pachistano, poi lo picchiano

Un cittadino pakistano è stato aggredito e picchiato da un gruppo di giovani nella serata di ieri a Pozzuoli. L'uomo è stato medicato all'ospedale di Pozzuoli per contusioni ed è stato giudicato guaribile in 5 giorni. Ai carabinieri ha raccontato la sua versione: i giovani hanno finto di voler comprare da lui un puntatore laser, e hanno poi preso a picchiare il venditore, per portare via 20 euro. Indagano i Carabinieri.