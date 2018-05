Trentenne napoletano recordman di 'pacchi' nel materano: arrestato

A Oliveto Lucano, provincia di Matera, un trentenne napoletano è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri per tentata truffa. Ai militari della stazione di Garaguso erano arrivate, negli ultimi tempi, numerose segnalazioni di truffe subite da anziane donne, che al posto della mercanzia promessa trovavano pacchi di riso. L'arrestato ha contattato un'anziana donna e ha chiesto 3500 euro per un computer in contrassegno acquistato dal nipote. La potenziale vittima ha allertato i carabinieri, consentendo così l'arresto.