Noto "paccottista" oltraggia poliziotti in Stazione: aveva un coltello negli slip

E’ conosciuto dalla Polfer quale truffatore esperto nel rifilare patacche spacciandole per oggetti in oro e il suo luogo di lavoro varia a seconda delle “esigenze”: da Piazza Garibaldi e zone attigue alla stazione, alle “trasferte” al nord dove pure ha collezionato diverse denunce.

L’uomo, un cinquantasettenne napoletano, pregiudicato, è stato notato mentre si aggirava con atteggiamenti sospetti nelle immediate adiacenze della stazione centrale. Gli agenti hanno quindi deciso di avvicinarlo per un controllo, quando il cinquantasettenne, palesemente turbato e asseritamente distratto dalla sua “attività”, ha assunto un atteggiamento oltraggioso nei confronti della pattuglia, opponendo resistenza e rifiutandosi in un primo momento di sottoporsi al controllo. Mentre apostrofava gli agenti con frasi offensive, l’uomo è stato condotto negli Uffici della Polfer dove è stato sottoposto ad una perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti, nelle sue tasche, diversi monili di bigiotteria avvolti in contenitori di stoffa simili a quelli utilizzati dalle oreficerie; inoltre è stato trovato in possesso di un coltello, occultato all’interno degli slip.

Tutto il materiale è stato sequestrato ed il pregiudicato è stato denunciato in stato di libertà per resistenza, oltraggio e possesso ingiustificato di arma impropria.