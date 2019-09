Raffica di overdose in pochi minuti: paura al Loreto Mare

Tre persone sono arrivate nel giro di mezz’ora al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare in overdose e in pericolo di vita. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, 18 settembre. Prima una coppia che è stata notata agonizzante in un’auto in via Benedetto Cairoli nella zona del ‘Buvero e poi poco dopo un altro uomo sempre in overdose. I tre sono stati soccorsi e ora si trovano ricoverati per gli accertamenti.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno indagando per scoprire chi ha venduto la dose tagliata male. Probabilmente si tratta dello stesso pusher. Alla coppia è stata sequestrata anche l’auto. Gli investigatori stanno cercando di risalire ai movimenti e agli incontri avuti dai tre attraverso la visione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza.