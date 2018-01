Ottimax Afragola: chiarimento sul caso EuroSpin

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

"Il brand name Ottimax e la sua immagine sono stati impropriamente e indebitamente associati al concorso a premi “Lotteria dell’Epifania” organizzato dal supermercato Eurospin di Afragola (Via Sepe c/o C.C. MAXIMALL, 80021 Afragola NA) per festeggiare il suo primo anno di attività. L’iniziativa, oggetto di aspre critiche da parte dei partecipanti per una mancata assegnazione dei premi, si è svolta lo scorso 6 gennaio, presso il punto vendita Eurospin di Afragola, in prossimità del punto vendita di Ottimax locale che ci tiene a precisare la totale estraneità ai fatti". E' quanto informa in una nota Ottimax Italia S.p.A.

"Ottimax Afragola e la Sede Ottimax Italia S.p.A., infatti, non sono stati in alcun modo coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa in questione e non hanno autorizzato Eurospin Afragola all’utilizzo dei propri segni distintivi su materiali promozionali e/o biglietti della lotteria associati a tale iniziativa".

Ottimax, 100% italiana, nasce nel 2013, sulla base della pluriennale esperienza nel campo del fai da te di Bricofer Italia Spa, dei suoi manager e dei suoi dipendenti. Bricofer opera infatti in Italia da oltre 37 anni ed è una realtà ormai conosciuta su tutto il territorio nazionale grazie alla sua rete di punti vendita diretti ed affiliati (per un totale di 86 negozi e circa 1.500 collaboratori). Ottimax si pone l'obiettivo di diventare leader nella distribuzione, all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti tecnici di qualità dei principali marchi di riferimento per costruire, ristrutturare e manutenere ai prezzi più bassi del mercato, tutto l’anno e con IVA sempre inclusa. Quattro i punti vendita in Italia : Cesena (12.000 mq), Olbia (11.000 mq), Afragola (11.000 mq) e Gradisca d’Isonzo (12.000 mq).